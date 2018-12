BAD GODESBERG. Unbekannte Täter sind in eine Wohnung in der Splickgasse in Lannesdorf eingebrochen und haben anschließend eine teure Limousine gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Jürgen Pohlmann, 19.12.2018

Bereits in der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Wohnung in der Splickgasse in Lannesdorf eingebrochen und haben mit einem erbeuteten Autoschlüssel eine teure Limousine gestohlen. Nach Mitteilung der Polizei hatten die Bewohner gegen 4.30 Uhr verdächtige Geräusche an der Tür ihrer Obergeschosswohnung wahrgenommen.

Als sie bei der Nachschau feststellten, dass diese Tür aufgetreten worden war, brachten sie sich in einem Zimmer der Wohnung in Sicherheit und verschlossen die Tür. Die Einbrecher entwendeten den Schlüssel des vor dem Haus geparkten Audi RS 3 - grau mit Städtekennung WZ (Wetzlar) - und flüchteten. Die von den Bewohnern alarmierte Polizei traf kurze Zeit später ein, die sofort eingeleitete Fahndung hatte jedoch keinen Erfolg. Deshalb bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 0228/150.