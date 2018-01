Geschäftseinbruch in der Silvesternacht

Bad Godesberg. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in einen Supermarkt in Bad Godesberg ein. Sie entwendeten dabei mehrere Zigarettenpackungen und verließen den Tatort unerkannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.01.2018

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Silvesternacht gegen 04.30 Uhr in der Straße "Im Bendel" in Bad Godesberg. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe des Supermarktes mit einem Kanaldeckel ein und gelangten so in den Geschäftsraum des Supermarktes. Dort brachen sie die Zigarettenbehälter an den Kassen auf und stahlen anschließend eine noch unbekannte Menge Zigarettenpackungen.

Die Einbrecher verließen den Tatort und blieben bisher unerkannt. Aus diesem Grund bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise zu dem Vorfall. Jegliche Beobachtungen werden von der Polizei unter der Nummer 0228 / 150 entgegen genommen.