Zeugin überrascht Täter

Drei Unbekannte brachen am Samstagmorgen in einen Mehlemer Kindergarten ein.

Mehlem. Eine Zeugin hat am Samstagmorgen drei Personen beim Einbruch in einen Kindergarten in Mehlem beobachtet. Die Täter konnten fliehen und sind nun zur Fahndung ausgeschrieben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.09.2017

Drei Unbekannte sind nach Polizeiangaben am Samstagmorgen in einen Kindergarten in der Friedrich-Bleek-Straße in Bonn-Mehlem eingebrochen. Als eine Zeugin sie gegen 6.25 Uhr bemerkte, hielten zwei der Personen sich im Gebäude auf. Als sie die Frau bemerkten, ergriffen die Täter die Flucht.

Zuvor sollen sie die Tür des Gebäudes aufgehebelt und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht haben, so die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, sei momentan noch nicht bekannt.

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe werden unter der Telefonnummer 0228/150 entgegengenommen.