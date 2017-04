Diebe in Bonn-Mehlem

Bonn-Mehlem. Über ein aufgehebeltes Fenster drangen Unbekannte Mittwochnacht in eine Wohnung in Bonn-Mehlem ein und entwendeten Schmuck. Die Täter sind flüchtig.

13.04.2017

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte ein Fenster aufgehebelt um so in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus zu gelangen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen sie Schmuck.

Zwischen 23.50 Uhr am Dienstagabend und 6 Uhr am Mittwochmorgen haben die unbekannten Täter das Fenster des Mehrparteienhauses in der Rüdigerstraße aufgehebelt, haben die Räume durchsucht und Schmuck gestohlen, ehe sie unerkannt geflüchtet sind.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.