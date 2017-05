Versuchter Einbruch gescheitert

Ein 27-Jähriger steht in dem dringenden Verdacht, in ein Mehrfamilienhaus in Bad Godesberg eingebrochen zu sein.

Bad Godesberg. Auf frischer Tat ertappt wurde ein Einbrecher am Montagmorgen dank aufmerksamer Anwohner. Die Polizei nahm ihn auf dem Dach des Hauses fest, in das er hatte einbrechen wollen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.05.2017

Der nächtliche Streifzug eines 27-Jährigen endete in Polizeigewahrsam. Wie die Polizei mitteilte, wird der Mann verdächtigt, am Montagmorgen gegen 3.40 Uhr in ein Mehrparteienhaus in der Alten Bahnhofstraße in Bad Godesberg eingebrochen zu sein.

Ein Anwohner hatte der Polizei zuvor verdächtige Bewegungen und Geräusche im Treppenhaus gemeldet. Mehrere Streifenwagen der Polizeiwache Bad Godesberg waren daraufhin zum Tatort gefahren und hatten das Gebäude umstellt. Auf dem Dach trafen die Beamten den 27-Jährigen an. Von dort aus war er in das Mehrparteienhaus gelangt und hatte dort eine Türe aufgebrochen. Der Mann war der Polizei bereits bekannt und hatte Einbruchswerkzeug dabei. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

Nach ersten Ermittlungen wurde er in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die gegen ihn geführten Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchten Einbruchdiebstahls dauern weiter an.