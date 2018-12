Weihnachten in Bad Godesberg

BAD GODESBERG.

Von Elena Kuss, 24.12.2018

Weihnachtsbäume, Essen im Kreis der Familie, besinnliche Gemeinsamkeit: Heiligabend ist ohnehin ein besonderer Abend. Doch wenn man zuvor zusammengezogen oder zurück in die Heimat gezogen ist, ist es so etwas wie das erste Weihnachtsfest. Und damit noch außergewöhnlicher.

Ein prächtiger Weihnachtsbaum steht in der frisch bezogenen Wohnung von Johanna Schlösser und Tobias Ganske. „Den Schmuck mussten wir neu kaufen“, sagt die 25-Jährige. Es ist ihr erster eigner Baum. In der ersten gemeinsamen Wohnung – ein großer Schritt, so Ganske. Es sei ein Abschied von der Jugend und ein bisschen auch vom Studentenleben gewesen – auch wenn der 32-Jährige seinen Abschluss schon eine ganze Weile in der Tasche hat. Doch seit im November die Umzugswagen inklusive Katze Lucy in die Weißburgstraße gerollt sind, ist alles Wehmütige vergessen.

Obwohl sich das junge Paar hauptsächlich aus praktischen Gründen für einen Umzug aus Koblenz nach Bad Godesberg entschied, fühlten sich die beiden gleich zu Hause. Godesberg habe es ihnen mit genau der richtigen Mischung zwischen Stadt und Dorfidylle sehr leicht gemacht: „Die Vielfalt ist großartig.“ In ihrer Heimat wurde der Umzug mit gemischten Gefühlen aufgenommen. „Bad Godesberg hat völlig zu Unrecht einen schlechten Ruf“, so die 25-Jährige. „Ich bin mir sicher, dass wir auch noch in vielen Jahren an dieses Weihnachten zurück denken werden“, so Schlösser. „Ich werde dann sagen: Tobi, weißt du noch, unser erstes Weihnachten, wo du diese total kitschige Deko aufgehangen hast?“

Nach 28 Jahren wieder in der Heimat

Nach 28 Jahren ist Katharina Windel im November zurück in ihre Heimat Bonn gezogen. Ihr Mann Uwe kommt aus Göttingen, dort hat das Paar mit seinen zwei Kindern bisher gelebt. Dann aber kam Karneval: „Es war das erste Mal, dass wir zusammen im Rheinland gefeiert haben“, so Uwe Windel. Und dort sei ihm dann bewusst geworden, wie sehr seine Frau ihre Heimat vermisst. „Ich habe es einfach die ganze Zeit verdrängt“, sagt Katharina Windel mit Tränen in den Augen. „Es sind einfach die Menschen hier: In Bad Godesberg wird man immer freundlich gegrüßt, man bekommt Hilfe, wenn man sie braucht.“ Gemeinsam entschied sich das Paar, an den Rhein zu ziehen.

Das Projekt steht unter einem guten Stern: Nach vielen Jahren als Hausmann fand Uwe Windel schnell einen neuen Job. Auch ihr 17-jähriger Sohn habe sich schon gut eingelebt, der ältere lebe ohnehin nicht weit entfernt in Brühl. „Es hat sich viel verändert durch den Umzug“, so Katharina Windel. Vor allem gehe es ihr einfach besser. „Trotz der langen Zeit , war das Heimweh immer da.“ Deshalb sollte alles schnell gehen – auch ohne neue Stelle wollte sie vor Weihnachten „wieder zu Hause“ sein. Und auch wenn noch nicht alle Umzugskartons ausgepackt sind, sind sich die beiden sicher: Der Umzug nach Bad Godesberg war die richtige Entscheidung. An Heiligabend allerdings wird es ein Familienessen aus Göttingen geben: Grünkohl mit süßen Kartoffeln und Schweinebacke.

Den Tisch mit dem ersten eigenen Geschirr decken

Zuhause fühlen war das Ziel von Sally Kiss und Corinna Casellas. Die Designerinnen wollten am 24. Dezember ihre Tische mit ihrem ersten eigenen Geschirr decken. Seit einem Jahr haben sie daran gearbeitet, alles lief gut – von der Gründung der gemeinsamen Firma „4rooms“ über die Idee zu der Steinzeugserie, bis zur ersten Lieferung der Prototypen des handgemachten Geschirrs aus Portugal. „Gutes Handwerk ist uns wichtig“, so Kiss. Der Auftrag ging nach Portugal, der Weihnachtsmarktstand war gebucht, die Lieferung war pünktlich da. Alles schien perfekt.

Doch dann kam alles anders. „Unsere Tassen und Schüsseln waren nicht ordentlich verpackt, das Steinzeug sah furchtbar aus“, sagt Kiss. Aufhalten lassen wollen sie sich davon aber nicht. „Wir werden uns etwas einfallen lassen“, sagt Kiss. „Sally ist einfach die unerschütterlichste Person, die ich kenne“, so Casellas. Das Gute: Zwar steht an Heiligabend nicht das eigene Geschirr auf dem Tisch. Aber durch das Erlebte sind die beiden Gründerinnen noch näher zusammengerückt.