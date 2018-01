Feuerwehr im Einsatz

Rettungsdienst und Feuerwehr waren in der Nacht in Pennenfeld im Einsatz.

Pennenfeld. Im ersten Stock eines Wohnhauses in Pennenfeld hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Eine Person wurde durch das Feuer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.01.2018

Die Bonner Feuerwehr ist in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brand in die Röntgenstraße nach Pennenfeld ausgerückt. Im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses hatte es gegen kurz nach Mitternacht in einer Küche gebrannt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren zu dem Zeitpunkt in der Straße bereits Kräfte des Rettungsdienstes an anderer Stelle im Einsatz. Als sie den Brand bemerkten, forderten sie weitere Kräfte an. Mit Hilfe eines Feuerlöschers wurden erste Löschmaßnahmen ergriffen und die Bewohner aus dem Haus gebracht. Die nachrückenden Einheiten der Feuerwehr, die mit einem Trupp unter Atemschutz gegen das Feuer vorgingen, konnten den Brand schnell löschen. Weitere Kräfte kontrollierten die angrenzenden Wohnungen, für die jedoch keine Gefahr bestand.

Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt und musste mit zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, soll der Bewohner einen Fettbrand in einer Pfanne mit Wasser abgelöscht haben, wodurch es zu einer Verpuffung gekommen sei.

Nach Lüftungsmaßnahmen konnten die übrigen Bewohner des Hauses wieder zurück in ihre Wohnungen. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ausgerückt.