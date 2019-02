Wohnung in Flammen

Bonn. In Pennenfeld ist es am Donnerstag zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Es gab eine sehr starke Rauchentwicklung. In der Wohnung fand die Feuerwehr die Leiche einer Person.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.02.2019

Bei einem Brand in einem in einem Wohnkomplex in der Maidenheadstrasse in Bonn-Pennenfeld ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Gegen 12.26 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen. "Als wir die Einsatzstelle erreichten, stand die Wohnung im zweiten Obergeschoss in Vollbrand", so Feuerwehr-Einsatzleiter Hans-Peter Hallbach. Aufgrund des Brandes gab es eine starke Rauchentwicklung.

"Wir hatten zunächst keine Information, ob sich in der Wohnung noch Personen befanden", so Hallbach weiter. Das Haus wurde vollständig evakuiert, die Feuerwehr verschaffte sich über das Treppenhaus und die Drehleiter Zugang zur brennenden Wohnung. Dort wurde dann die Leiche einer Person gefunden. "Für diese kam leider jede Hilfe zu spät". Nähere Angaben zu dem Verstorbenen oder der Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst nicht machen. Nach GA-Informationen soll es sich bei dem Toten um einen Mann im Alter von etwa 50 Jahren handeln.

Das Feuer konnte gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnung verhindert werden. Bis auf die Brandwohnung sind die anderen Wohnungen nach aktuellem Stand weiter bewohnbar. Die Feuerwehr ist noch mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um Nachlöscharbeiten durchzuführen.

Die Polizei hat derweil die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Vor Ort hatten die Einsatzkräfte mit zahlreichen Schaulustigen zu kämpfen, die Fotos und Videos vom Einsatz machen. Unter den Schaulustigen sind nach GA-Informationen auch viele Kinder und Jugendliche.