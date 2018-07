Wohnungsbrand

Bad Godesberg. Bei einem Brand in einer Wohnung in Bad Godesberg ist am späten Montagabend eine Person ums Leben gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung in Flammen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2018

Eine Person ist am späten Montagabend bei einem Brand in Bad Godesberg ums Leben gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 23 Uhr zu dem Feuer in der Wörthstraße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand die Wohnung im ersten Obergeschoss in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, für eine Person in der Wohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Um wen es sich bei dem oder der Toten handelt, ist bislang noch nicht klar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.