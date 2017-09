Buntes Programm

Bad Godesberg. Das dreitägige Bad Godesberger Stadtfest wartet vom 15. bis 17. September mit viel Musik und 50 Ständen auf. Hinzu kommt der verkaufsoffene Sonntag und ein Markt mit französischen Spezialitäten.

Manchmal kommt es anders, als man denkt. Die Plakate und Flyer waren längst gedruckt, da kam die Absage: „Ganzundgar“ werden krankheitshalber beim 15. Stadtfest Bad Godesberg vom 15. bis 17. September nicht mit ihren Songs von Westernhagen auftreten. Macht aber nichts: Denn die Organisatoren vom Verein Bad Godesberg Stadtmarketing haben für imposanten Ersatz mit Reibeisenstimme gesorgt: „Cocker on the Rocks“ treten am Samstag ab 19.30 Uhr in großer Besetzung auf dem Theaterplatz auf.

Wie es der Name verrät, spielen sie die Musik von Joe Cocker, der 2014 starb. Das Stadtfest im Herzen der City hat aber noch jede Menge mehr zu bieten: 50 Stände, etliche Bands und Vorführungen, Zirkusprogramm, Street Food, einem verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 18 Uhr) und eine Benefizaktion zugunsten von Kindern und Jugendlichen in Nepal.

Wieder einmal ist der französische Markt zu Gast

Streng genommen geht es als Aperitif schon am Mittwoch, 13. September, los, wenn wieder einmal der französische Markt zu Gast ist und den Godesbergern mit Hartwurst, Käse und Gebäck ein Stück des Savoir-vivre näherbringt und sicherlich auch mit leckerem Wein. Mehr um Kölsch geht es am Freitag, wenn Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke um 16.30 Uhr das Fass anschlägt. Stadtmarketing-Vorsitzender Jürgen Bruder ist sich sicher, dass ihr das diesmal mit ein paar energischen Schlägen gut gelingen wird. Die Stände mit Schmuck, Lederwaren und auch einem Wahl-O-Maten sind an allen drei Tagen von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Für die Kinder drehen sich Karussells, ein 5 D-Kino will alle Sinne ansprechen.

Das Bühnenprogramm am Freitag und Samstag dauert bis 22 Uhr. Die Köche der Foodtrucks servieren türkische, kurdische, afrikanische und indonesische Gerichte. Wer lieber Reibekuchen, Crêpes und Burger mag, kommt auch auf seine Kosten. Bruder ist es wichtig, dass sich auch die ausländischen Geschäftsleute am Stadtfest beteiligen. „Das ist mir noch nicht so gelungen“, sagt er und hofft auf nächstes Jahr.

Eine dritte Bühne ist am Sonntag auf der Alten Bahnhofstraße aufgebaut, wo gespendeter Kuchen zugunsten des Freundeskreises Nepalhilfe verkauft wird. „Wir kümmern uns im Moment um 100 Kinder und begleiten sie bis zu ihrem Einstieg in den Beruf“, sagt Vorstandsmitglied Fred Prünte über sein Engagement in Pokhara in der Landesmitte. Er will die Menschen für solch ein Spartenland wie Nepal sensibilisieren, wo die Menschen noch immer unter den Überschwemmungen litten. Um 16 Uhr treten „Kiss my Blues“ auf der Bühne auf, bereits ab 14 und 15 Uhr gibt es eine Schau mit Herbstmode für Frau und Mann sowie Sportbekleidung. Erstmals moderiert Bonns Ex-Prinz Mirko Feld – und zwar auf allen Bühnen, muss also viel hin- und herlaufen. Er freut sich besonders auf Bands, die in großer Formation auftreten: etwa die „Romeos“ am Freitagabend. „Wir covern uns durch die Jahrzehnte“, verspricht Keyboarder Tom Klöckner. Es kämen außerdem auch einige Gastmusiker dazu.

„Es ist ein Fest von Godesbergern für Godesberger“, sagt Feld. Es sei ehrenamtlich auf die Beine gestellt und „finanziert sich über Standgebühren und Getränkeeinnahmen“. Er und seine Mitstreiter bei Stadtmarketing freuen sich auf neue Mitglieder. Privatpersonen zahlen etwa 102 Euro im Jahr.

