Drei Tage ist ein deutsch-schweizerisches Filmteam für den Arthouse-Thriller "Der Unschuldige" in Bonn. Die Kopftransplantation an einem Rhesusaffen ist die Schlüsselszene im Film.

Bonn. Am Donnerstag haben in Plittersdorf die Dreharbeiten zum Deutsch-Schweizer Psychothriller „Der Unschuldige“ von Simon Jaquemet begonnen. Für drei Tage hat sich das 34-köpfige Filmteam dazu in einer Plittersdorfer Forschungseinrichtung eingenistet.

Von Martin Wein, 23.03.2017

Dort entstehen vor allem Aufnahmen aus einer Tierklinik, in der einem Affen ein neuer Kopf aufgesetzt wird. Effektspezialist Chris Kunzman hat dazu in fünf Wochen Arbeit Haar für Haar eine originalgetreue Affenpuppe gebaut. Die Hauptfigur – gespielt von Judith Hofmann – ist Wissenschaftlerin und glaubt als Mitglied einer freikirchlichen Gemeinschaft, Gott werde ihr jedes Handeln verzeihen.

Doch dann kommt ihr Mann aus dem Gefängnis, der nach 20 Jahren noch seine Unschuld an einem Mord beteuert. Ihm schwebe ein Arthouse-Film im Stil David Lynchs vor, erklärt der Regisseur am Rande der Dreharbeiten. Das Projekt soll rund 2,5 Millionen Euro kosten und kommt voraussichtlich im Herbst 2018 in die Kinos.