Interview mit Hans-Jürgen Döring

Herausragendes Ereignis mit umfangreichem Programm sind die Wachtberger Kulturwochen, die in diesem Jahr vom 6. bis 22. Juli stattfinden. Am 7. Juli gibt es zudem einen Jugend-Kulturtag.

Die kulturelle Landschaft in Wachtberg ist vielfältig: Im Bereich Kunst gibt es zehn Ateliers und Galerien, Malschulen und einen Kunstkreis. Eigene Bühnen haben das Kulturzentrum Drehwerk 1719 in Adendorf (mit Kino) und das Kellertheater Chateau Pech. Laienschauspieler sind in der Studiobühne Wachtberg, der Jugendbühne und im Laienspielkreis Oberbachem aktiv. Der Verein Kukiwa (Kunst und Kultur in Wachtberg) vergibt den Kulturpreis und fördert die „Wachberger Kugel“, den Preis für komische Lyrik.

Auch die Volkshochschule und die Musikschule tragen zum Kulturleben bei. Es gibt ein Jugendorchester und zwei Heimatmuseen in Villip und Niederbachem. Außerdem öffnen immer wieder besondere Orte für Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Kulturscheune in Züllighoven und der historische Fachwerkhof Kemp in Villip oder die Burg Adendoprf. Regelmäßige Jazzkonzerte gibt es im Köllenhof in Ließem.