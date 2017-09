Klage über Zustände

Bad Godesberg. In Bad Godesberg verwilden und verfallen Gebäude wie das ehemalige Restaurant Cäcilienhöhe oder die ehemalige Residenz und auch die früheren Botschaften von Nepal und Indonesien. Politiker der SPD beklagen den Zustand.

Von Jürgen Pohlmann, 12.09.2017

Die Bad Godesberger Bezirksverordneten Angelika Stabenow und Klaus Lehmann sind besorgt über den Verfall verschiedener Gebäude in Bad Godesberg. So stehe das ehemalige Restaurant Cäcilienhöhe seit Jahren leer und verfalle zusehends. Klaus Lehmann, Bezirksverordneter für den Heiderhof, sieht das kritisch: "Das Restaurant war einst Treffpunkt des halben Kabinetts. Jetzt verfällt es. Hoch über Muffendorf entsteht so ein Schandfleck. Wir müssen das möglichst verhindern."

Angelika Stabenow, Bezirksverordnete für Mehlem, nimmt Anstoß an den ehemaligen Diplomatengebäuden der Länder Nepal und Indonesien am Rande des Rodderbergs: "Insbesondere die ehemalige Residenz und Botschaft Nepals verwildert zusehends und macht einen extrem baufälligen Eindruck. Nicht nur die Nachbargrundstücke, sondern auch die Bürgersteige sind beeinträchtigt. Das kann nicht so weitergehen."

Beide haben sich an die Leiterin des Bauordnungsamtes gewandt und um Auskunft gebeten, was die Stadt Bonn hier unternehmen kann. Stabenow und Lehmann sind sich einig: "Es sollte nicht erst ein Unfall passieren, bis Maßnahmen ergriffen werden. Im Übrigen geht es aber auch um unser Stadtbild. Bad Godesberg war einmal die Visitenkarte von Bonn, davon sind wir leider weit entfernt."