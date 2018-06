Feuerwehreinsatz in Bonn

In Lannesdorf geriet eine Dunstabzugshaube in Brand.

Lannesdorf. Die Feuerwehr rückte am Montagabend zu einer Wohnung in Bonn-Lannesdorf aus. Eine Dunstabzugshaube war in Brand geraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2018

In einer Erdgeschosswohnung in Bonn-Lannesdorf hat es am Montagabend gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet eine Dunstabzugshaube in Brand. Eine Person befand sich zu dem Zeitpunk in der Wohnung in der Deutschherrenstraße. Sie wurde nicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und begann danach, die Wohnung vom starken Rauch zu befreien.