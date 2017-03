Fronhofer Galeria in Bad Godesberg

In der Fronhofer Galeria eröffnet am 10. März die Drogeriemarktkette dm wieder.

BAD GODESBERG. Die Geschäfte der vom Unwetter betroffenen Fronhofer Galerie haben bald alle wieder geöffnet. Nur die Tiefgarage in der Fronhofer Galeria bleibt noch geschlossen.

Bald ist die Fronhofer Galeria wieder komplett. Mit dem Drogeriemarkt dm öffnet am Freitag, 10. März, der nächste Laden seine Türen, der bei dem verheerenden Unwetter Anfang Juni 2016 überschwemmt wurde.

Außerdem lädt das Centermanagement für den 10. März zur Wiedereröffnungsfeier ein. Diese beginnt um 14 Uhr. Bereits ab 9 Uhr stehen die Mitarbeiter in dem rund 570 Quadratmeter großen Ladenlokal zur Verfügung, nach Auskunft des Unternehmens gibt es nach dem Umbau zum Beispiel eine größere Kosmetiktheke. Zur Eröffnung gibt es am Freitag verschiedene Aktionen.

Weiterhin geschlossen ist die Tiefgarage der Fronhofer Galeria. In den nächsten Wochen wird diese laut Centermanagement aber ebenfalls wieder nutzbar sein. Wie berichtet, waren am 4. Juni 2016 rund vier Millionen Liter Wasser in die Galeria samt Tiefgarage eingedrungen und hatten gravierende Schäden angerichtet. Das Einkaufszentrum blieb monatelang geschlossen.

Die Ungewissheit, wann es weitergeht, und die lange Schließzeit waren ein Grund dafür, dass zwei Geschäfte nicht mehr in ihr Ladenlokal in der Galeria einziehen werden: „Mi parti“ und die Modekette Benetton.