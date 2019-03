Feuerwehreinsatz in Bonn-Plittersdorf

Bad Godesberg. Drei Personen sind am Montagmorgen aus einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Plittersdorf gerettet worden. Dort hatte es in einem Keller an der Gotenstraße gebrannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.03.2019

Bei einem Brand in Bonn-Plittersdorf hat die Feuerwehr am Montagmorgen drei Personen gerettet. Im Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Gotenstraße hatte es gebrannt.

Der Notruf kam gegen 7.15 Uhr. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr fanden die Rettungskräfte einen verrauchten Keller vor. Der Fluchtweg durch das Treppenhaus war für die Bewohner abgeschlossen.

Mithilfe von Fluchthauben wurden drei Personen aus dem Haus gerettet. Die restlichen Wohnungen waren leer. Der Brand war nach einer Stunde vollständig gelöscht. Verletzte gab es nicht.