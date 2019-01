Bonner Kultur

Bad Godesdberg. Ein Teil der entzweiten Käufergruppe des Kleinen Theaters in Bad Godesberg hat sich endgültig zurückgezogen. Bonns Ex-Generalintendant Klaus Weise hält dagegen an seinem Angebot fest und will das Haus retten.

Von Lisa Inhoffen, 26.01.2019

Der Rettungsversuch des Kleinen Theaters wird immer dramatischer: Jetzt kündigten Eva Sewing und Stefan Heinze als Teil der ehemaligen vierköpfigen Käufergruppe um den Ex-Bonner Generalintendanten Klaus Weise ihren Komplettausstieg an.

Ihr ursprüngliches Angebot, das Haus auch ohne Weise und dessen Partner Pitt Hoffmann kaufen zu wollen, haben sie am Freitag nach einem Gespräch mit dem Kulturamt endgültig zurückgezogen, berichtete Sewing. Weise hält dagegen sein Angebot aufrecht, das Kleine Theater zunächst zu mieten mit einer zeitnahen Kaufoption, um den Betrieb nach dem Sommer nahtlos fortsetzen zu können.

Sewing begründete ihren Rückzug auf GA-Nachfrage damit, dass am Freitagvormittag im „sehr konstruktiven“ Gespräch mit Vertretern des Kulturamtes deutlich geworden sei, dass ihr Vorschlag zum Kauf des Gebäudes auf jeden Fall dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden müsse. Das wäre frühestens im Februar möglich gewesen.

„Doch wir müssen ja ein Konzept vorlegen könne, das Hand und Fuß hat, dafür hätten wir mehr Zeit benötigt“, sagte sie. Spätestens im Februar hätte aber der Spielplan für die Spielzeit 2019/2020 stehen müssen. „Die Zeit ist uns einfach weggelaufen. Wir bedauern sehr, dass wir keine Lösung finden konnten. “

Die Käufergruppe um Weise hatte sich, wie berichtet für alle im Rat und in der Verwaltung überraschend vor wenigen Tagen entzweit. Als Grund nannten die Parteien eine Gehaltsforderung Weises als Künstlerischer Leiter des Theaters in Höhe von 4000 Euro im Monat. Während Sewing und Heinze diese Forderung als nicht abgesprochen bezeichneten, verweist Weise auf den Wirtschaftsplan, in dem dieses Entgelt von vornherein berücksichtigt worden sei. Der Rat hatte erst im Dezember nach langem Hin und Her der Käufergruppe den Zuschlag zum Erwerb des Hauses – eine ehemalige Bürgermeistervilla – für 410 000 Euro erteilt. Der andere Bewerber, Theatermann Frank Oppermann, ging leer aus.

Ob das Kleine Theater, dessen Intendant Walter Ullrich im Sommer nach 60 Jahren in den Ruhestand geht, noch eine Zukunft hat, wird sich zeigen. Weise erklärte auf GA-Nachfrage am Samstag, er stehe mit Pitt Hoffmann nach wie vor zur Verfügung. Er brenne für das Theater und hoffe, dass sein Konzept beim Rat auf Zustimmung stößt. Über die Absage Sewings und Heinzes zeigte er sich „entsetzt“, die beiden seien nun ein zweites Mal ausgestiegen.

In einem Schreiben an alle Ratsfraktionen bittet Weise die Politiker um Vertrauen. „Als vorübergehende Mieter werden wir selbstverständlich die geplanten Investitionen in die Neugestaltung des Eingangsbereichs und die Erweiterung der Bühne durchführen“, verspricht er. Er und Hoffmann wollten das Kleine Theater retten und die Spielzeit mit einer Premiere am 5. September beginnen. Sieben weitere Premieren würden folgen sowie viele Gastspiele. Wichtig sei ihnen auch die Vernetzung mit der Bonner Kultur.

Mit den Theatern, zum Beispiel mit dem Euro Theater Central für fremdsprachige Produktionen, der Musikszene, den Museen, den privaten Galerien und Beethoven 2020. „Wir wollen dieser traditionsreichen Bad Godesberger Institution eine Zukunft geben, indem wir sie unverwechselbar und ergänzend im Bonner Kulturleben positionieren.“ Doch die Zeit drängt: Der in mehr als sechs Monaten ausgearbeitete Spielplan müsse im Februar bekanntgegeben und Verträge müssen unterschrieben werden, um Einnahmen zu erzielen. Weise: „Denn nicht nur mit Enthusiasmus und Talent wird die Zukunft eines Theaters gesichert, das einem großen Publikum aus Bad Godesberg, Bonn und dem Umland am Herzen liegt. Sondern auch mit Geld.“