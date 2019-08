Feuer in Schreinerei in Bad Godesberg

BAD GODESBERG. Eine brennende Schreinerei hat am Samstag in Bad Godesberg für einen Großeinsatz der Bonner Feuerwehr gesorgt. Ein 15-Jähriger hat nun eingeräumt, das Feuer gelegt zu haben. Diese Folgen könnte das für ihn haben.

Einen schnellen Ermittlungserfolg konnte die Polizei am Mittwochmorgen nach dem Brand am Samstag in einer Schreinerei in Bad Godesberg, verkünden. Demnach hat ein 15-Jähriger eingeräumt, das Feuer gelegt zu haben. Schon am Samstag hatten sich nach Zeugenangaben Anhaltspunkte ergeben, dass sich das Feuer von einer Hecke aus auf das Gelände der Schreinerei Ungerathen ausgebreitet hatte.

Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilt, konnte sie im Zuge der Ermittlungen eine Gruppe Jugendlicher identifizieren, die sich am Samstagnachmittag dort aufgehalten haben soll, wo wenig später der Großbrand wütete. Laut Bericht gestand ein 15-Jähriger in seiner Vernehmung, das Feuer gelegt zu haben. Er hatte in unmittelbarer Nähe des Gebäudekomplexes eine als Sperrmüll abgestellte Matratze mit einem Feuerzeug angezündet. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben noch weiter. Zumindest ein kleiner Trost ist diese Nachricht für Inhaber Jörg Ungerathen. Er habe davon gehört, stehe aber immer noch unter Schock, sagte er auf Anfrage. Nach Aussage von Polizeisprecher Robert Scholten war der 15-jährige Schüler bislang unauffällig und ist nicht vorbestraft. Deshalb sei er auch nicht in Gewahrsam.

Neben der Verarbeitung des Erlebten geht es nun auch um die Regulierung des hohen Sachschadens. Aber wer kommt bei einem 15-Jährigen eigentlich dafür auf?

Schreinerei in Bad Godesberg durch Feuer zerstört Foto: Axel Vogel Nach dem Brand in einer Schreinerei in Bad Godesberg zeigt sich nun das ganze Ausmaß der Zerstörung.

Bei vorsätzlichem Handeln zahlt keine Versicherung

Nach Einschätzung von Kathrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit Sitz in Berlin zunächst die Versicherung gegen Feuerschäden des Schreinermeisters. Diese schaue sich den Umfang des Schadens an, ermittele einen Betrag und zahle diesen aus. Höchstwahrscheinlich hole sich die Versicherung das Geld per Klage vor einem Gericht von dem 15-Jährigen wieder. „Vor Gericht wird dann die Strafmündigkeit des Jungen geklärt“, sagte Jarosch. Er könnte zum Beispiel nicht belangt werden, wenn psychische Erkrankungen vorlägen.

Außerdem setze das Gericht fest, welche Summe dem Kläger zugesprochen wird. Bei einem Urteil, das dem Jugendlichen vorsätzliches Handeln attestiert, zahle auch nicht die Haftpflichtversicherung der Eltern. Der 15-Jährige muss dann für den kompletten Schaden aufkommen. Stelle das Gericht aus irgendeinem Grund Fahrlässigkeit fest, könne eine Versicherung den geforderten Betrag – zumindest teilweise – übernehmen. Jarosch betonte aber, dass in solchen Fällen viel von der individuellen Prüfung abhinge. Gerade bei 15-jährigen Tätern. „Es kommt immer wieder vor, dass aus kleinen Feuern plötzlich große Brände entstehen.“