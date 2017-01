Pläne für Bad Godesberg

27.01.2017 Bad Godesberg. Der Masterplan 2017 des Tiefbauamtes für den Stadtbezirk Bad Godesberg sieht gleich mehrere große Baustellen vor. Größtes Projekt ist der Umbau des Straßentunnels.

Wer nach einem Regenguss auf der Rigal'schen Wiese parkt, muss an manchen Stellen aufpassen, dass er keine nassen Füße bekommt. Der Parkplatz ist uneben, große Pfützen sammeln sich an. Diesbezüglich gibt es eine gute Nachricht: Von Anfang Juli bis Ende September will die Stadt die Fläche teilsanieren. Das ist nur eine von insgesamt 32 Maßnahmen, die laut dem Masterplan des Tiefbauamtes 2017 im Stadtbezirk Bad Godesberg begonnen oder vollendet werden.

Die Einrichtung neuer Abluftschächte im Godesberger Straßentunnel ab Juli, für die die beiden Tunnelseiten nacheinander komplett geschlossen werden müssen, wird dazu führen, dass sich der Verkehr für die Dauer von gut einem Jahr andere Wege sucht. Von Vorteil ist deshalb, dass die Kanalbaustelle auf der Ubierstraße im April fertiggestellt werden soll. Zeitgleich wird in Plittersdorf auch der Kanalbau in der Turmstraße abgeschlossen, worauf die Anwohner seit September 2015 warten.

Plittersdorf bleibt aber ein Ort für Baustellen: Auf die Bewohner der Stein- und der Sibyllenstraße kommen zwischen dem 11. September und dem 10. November Fahrbahnsanierungen zu, die sich auch teils überschneiden. Neben mehreren anderen Baustellen haben im Steubenring am 10. Januar die neunmonatige Kanal- und Leitungsbauarbeiten begonnen. Kanalbau gibt es vom 14. August bis Januar 2018 auch in der Ahrstraße direkt vor dem Deutschen Museum Bonn.

Zurzeit laufen am Mehlemer Bach unterhalb der B 9, die dort Remagener Straße heißt, Kanalbauarbeiten, die sich noch bis in den September hineinziehen werden. Weitere Arbeiten am Kanal beginnen am 29. November und enden im Frühjahr 2018. Eine weitere größere Maßnahme sind die Leitungs- und Kanalbauarbeiten in der Straße Am Nippenkreuz, die vom 10. April bis 27. Oktober angesetzt sind.

An drei Plätzen wird ab 2017 gebaut: Während am Von-Groote-Platz im Villenviertel neue Leitungen verlegt werden, wird auf dem Rüngsdorfer Römerplatz von Mitte Januar bis in den Juni hinein ein Kreisverkehr neu gebaut, was größere Verkehrsprobleme mit sich bringen könnte. Der Ria-Maternus-Platz vor dem Godesberger Bahnhof wird ab Anfang Mai umgestaltet, planmäßig soll er Ende Februar 2018 fertig sein.

Daneben gibt es Kanalbau in der Muffendorfer Klosterbergstraße vom 16. Januar bis Ende März, in der Rüngsdorfer Mendelssohnstraße drei Monate lang ab dem 18. September, der Kanalbau in der Wichterichstraße beginnt am 14. August und dauert sechs Monate, der in der Aennchenstraße soll laut Masterplan am 24. März abgeschlossen sein. Kanäle werden auch auf dem Heiderhof verlegt: Im Tulpenbaumweg beginnen die Arbeiten am 2. November, im Weißdornweg am 1. Dezember. Beide Maßnahmen ziehen sich bis weit ins Jahr 2018 hinein.

Den kompletten Masterplan des Tiefbauamtes der Stadt Bonn für das Jahr 2017 findet man im Internet unter www.bonn.de/@baustellen. (Stefan Knopp)