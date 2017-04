Werbefigur in Bonn-Lannesdorf

Bonn-Lannesdorf. Auf der Nacht zu Dienstag ist es in Bonn-Lannesdorf zu einem kuriosen Diebstahl gekommen. Diebe entwendeten eine Eisbärenfigur vom Firmengelände und entkamen unerkannt.

18.04.2017

In der Nacht auf den 11. April kam es zu einem ungewöhnlichen Diebstahl in Bonn-Lannesdorf. Auf einem Firmengelände in der Galileistraße wurde eine 1,5 Meter hohe Eisbärenfigur gestohlen.

Die Diebe überkletterten zunächst einen Zaun und gelangten so auf den Bagger, auf dessen Schaufel die Figur als Werbeträger stand. Der Abtransport dürfte aufgrund der Größe der Figur schwierig gewesen sein.

Foto: Polizei Wer hat diesen Eisbären gesehen?

Die Kriminalpolizei bittet daher um Hinweise: Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können oder mögliche Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0228/150 melden.