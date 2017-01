AKP ein Jahr vor dem Jubiläum

19.01.2017 Bad Godesberg. „Spagat zwischen Brauchtum und Moderne“, so titelte der GA im vergangenen Jahr, nachdem die Allgemeine Karnevalsgesellschaft Prinzengarde (AKP) 1947 zum zweiten Mal zum Maskenball auf die Godesburg geladen hatte.

Neue Wege einzuschlagen, heiße eben manchmal auch, alte Traditionen wieder aufleben zu lassen, verkündete damals der Vorsitzende Louis Salz. Dieser Weg wird in der Session nun konsequent fortgesetzt.

Seit fast sieben Jahrzehnten gehört die AKP zu den Traditionsgarden in Bad Godesberg. „Und die Vorbereitungen für die Jubiläumssession 2017/18 sind natürlich schon angelaufen“, verrät Geschäftsführerin Brigitte Grüll. „Wir sind eine Traditionsgarde, die mit der Zeit geht“, sagt Louis Salz. Die Tatsache, dass nach einer Flaute vor allem wieder mehr jüngere Mitglieder die AKP bereichern, bestärkt Salz in seiner Linie.

Ein besonderer Höhepunkt ist in dieser Session wieder der Maskenball auf der Godesburg, den die weiß-roten Karnevalisten zum dritten Mal veranstalten. Der Ball steht dabei unter dem Motto „Die etwas andere Karnevalsparty“. „Beim ersten Mal dachte noch so mancher, dass es sich um eine eher steife Veranstaltung mit Maskenanziehpflicht handelt“, lächelt Salz. Dabei geht es um eine lockere Karnevalsparty in historischen Gemäuern. „Masken sind natürlich gern gesehen, aber keine Pflicht“, ergänzt der Vorsitzende, von seinen Mitgliedern mitunter auch als „El Comandante“ tituliert. Fakt ist: „Der Ball erlebt von Jahr zu Jahr mehr Zuspruch. Und: Lange bevor es Bezeichnungen wie Fete oder Party gab, wurden Veranstaltungen mit Tanz als Ball bezeichnet, und Maskieren bedeutete nichts anderes als Verkleiden“, erzählt Salz.

Für die Besucher des Maskenballs am Freitag, 17. Februar, haben sich die Macher einige Neuerungen einfallen lassen. Gäste können ab 18.15 Uhr per Godesburg-Van-Shuttle an der Stadthalle und am Godesberger Bahnhof zusteigen, um entspannt auf die Godesburg zu gelangen. „Der Shuttle wird dann im 30-Minuten-Takt im Einsatz sein“, so Brigitte Grüll. Während des Maskenballs wird die Weinstube auf der Godesburg in eine Zigarrenlounge verwandelt, inklusive Live-Darbietung von Zigarrenrollen, verrät Salz. Neben dem Auftritt der Cheerleader der Telekom Baskets freut sich der Verein vor allem auf den Besuch des Bonner Prinzenpaares, das erstmals in diesem Rahmen vorbeischaut. Hintergrund: Der Bonner Prinz Mirko Feld, der im richtigen Leben Direktor der Sparkassen-Filiale an der Rheinallee ist, ist auch Mitglied der AKP.

Zu den weiteren Aktivitäten gehören am Samstag, 4. Februar, das Kinderkostümfest im Schützenhaus St. Hubertus und am Tag darauf, Sonntag, 5. Februar, das Tollitäten-Wettkampfschießen im Schützenhaus St. Hubertus. Und dass die AKP in ganz Bonn gut vernetzt ist, zeigt die Teilnahme am Sternmarsch der Bonner Ehrengarde zum Bonner Marktplatz am Freitag, 20. Januar.

Kinderkostümfest, Samstag, 4. Februar, ab 14 Uhr im Schützenhaus St.Hubertus, Friesdorfer Straße 242a; Tollitäten-Wettkampfschießen am Sonntag, 5. Februar, Start um 10 Uhr, Ort: Schützenhaus St. Hubertus. Der Eintritt für den Maskenball am Freitag, 17. Februar, kostet 20 Euro (inklusive Shuttle-Service). Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.11 Uhr. Tickets gibt es in den Bonnticketshops der GA-Zweigstellen und unter www.bonnticket.de. (Michael Wenzel)