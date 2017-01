Gebührenpflichtiges Parken in Bad Godesberg

24.01.2017 Bad Godesberg. Auf der Moltkestraße variieren die Gebühren von Straßenseite zu Straßenseite. Pkw-Fahrer können pro Stunde 20 Cent sparen.

Wer am nördlichen Ende der Moltkestraße parken will, hat prinzipiell zwei Möglichkeiten: Entweder stellen Autofahrer ihren Wagen auf den Bürgersteig am Lindeblock oder auf die andere Straßenseite in eine der Parktaschen am Kinopolis. In beiden Fällen steht man montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz.

Allerdings verlangt der Parkscheinautomat am Lindeblock für die Mindestparkdauer von 30 Minuten nur 60 Cent, wohingegen die Gebühr vis-à-vis vor dem Kino 80 Cent beträgt.

Hierbei handelt es sich keineswegs um einen Fehler, wie eine Nachfrage des General-Anzeigers bei der Stadt Bonn ergab. Grund für die unterschiedliche Preisgestaltung sei vielmehr die Tatsache, dass die beiden Parkräume laut Parkgebührenordnung verschiedenen Zonen zugeordnet sind.

Demnach gehören die Parkplätze vor dem Kinopolis zur Zone 2 und die am Lindeblock zur Zone 3. Eigentlich gilt das Grundprinzip, dass Parkraum umso teurer wird, je näher er am Zentrum der Fußgängerzone liegt. „In der Moltkestraße war früher auf der Seite Lindeblock keine Gebührenpflicht“, erläutert Stefanie Zießnitz vom Presseamt. Parkscheibe genügte. „Als die Gebührenpflicht nachträglich im Jahre 2011 eingeführt wurde, wollte man diese Parkplätze etwas preiswerter gestalten.“

Auch in anderen Straßen im Bad Godesberger Stadtbezirk lohnt sich ein genauer Blick auf die Gebührenanzeige des Parkscheinautomaten: So gehört die Brunnenallee von der Straße Am Kurpark bis zur Schwertberger Straße zur Zone 2, weiter stadtauswärts zur Zone 3.

Die Burgstraße ist ebenfalls in zwei Zonen unterteilt. Dort verlangt die Stadt für das Parken zwischen Schwertberger Straße und Aennchenplatz 80 Cent für eine halbe Stunde (Zone 2) von der Schwertberger Straße bis zur Brunnenallee aber nur 60 Cent (Zone 3).

Praktisch für Kurzparker: Wer einfach nur mal schnell bei der Post oder auch beim Bäcker reinspringen will, der kann an den Parkscheinautomaten in der Koblenzer Straße, der Brunnenallee sowie Am Kurpark ein sogenanntes Kurzzeitparkticket („Brötchen-Taste“) ausdrucken lassen und 15 Minuten kostenfrei parken.

Die Zone 1 gibt es derzeit nur in der Bonner Innenstadt. Dort zahlen Autofahrer für 30 Minuten 1,30 Euro. In der angrenzenden Zone 2 kostet das Parken dort im Gegensatz zu den Ortsteilzentren Bad Godesberg, Beuel und Hardtberg nicht 80 Cent, sondern einen Euro je angefangene halbe Stunde. Auch die gebührenpflichtigen Zeiträume sind im Bonner Zentrum vergleichsweise größer. Parker werden teils bis 20 Uhr, außerdem samstags und an einigen Stellen sogar sonn- und feiertags zur Kasse gebeten. (Martina Sondermann)