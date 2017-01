Die Helfer im „Suppenhimmel“

04.01.2017

Ermöglicht wird die Essensausgabe in der ehemaligen Bücherei der Katholischen Kirche am Fronhof 17 (direkt neben der Fronhofer Galeria) durch die Unterstützung von sechs Unternehmen und Gastronomiebetrieben.

An jeweils einem Tag in der Woche kochen die Godesburg, die Bastei und das italienische Restaurant Terra Vino, das Rheinhotel Dreesen bereitet im Auftrag von Solarworld an zwei Tagen Essen zu. Bis März springt die Gastronomie der Stadthalle vorübergehend für die Bastei ein. Die Bäckerei Markmann liefert außerdem Brot und Brötchen. Rund 100 Ehrenamtliche habensich in Gruppen organisiert, um die Essensausgabe an sechs Tagen in der Woche zu gewährleisten und zu unterstützen. Durch die große Zahl der Helfer kommt jeder an einem Tag alle zwei Wochen zum Einsatz.

Geöffnet ist der „Suppenhimmel“ montags bis samstags jeweils von 12 bis 14 Uhr. Willkommen sind auch Nichtbedürftige. Wer kann, ist eingeladen, einen Teller Suppe gegen eine Spende zu tauschen.