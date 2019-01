Chöre und Orchester sorgen im Päda für Weihnachtsstimmung

BAD GODESBERG. Trotz des regnerischen Wetters kommen viele Godesberger zum "Abglühen".

24.12.2018

Das regnerische Wetter hielt am Sonntagnachmittag und bis in den späten Abend hinein die Besucher nicht davon ab, beim traditionellen Abglühen auf dem Nikolausmarkt in der Bad Godesberger Innenstadt vorbeizuschauen. Für viele Menschen ist das "Abglühen" ein Anlass, sich vor den Festtagen noch mit Freunden und Bekannten an den Glühweinständen zu treffen, sagte beispielsweise Nicole Schmitt.

"Da kommen sogar Menschen hin, die schon seit vielen Jahren überall anderswo wohnen, um zu Weihnachten ihre Verwandten und Freunde in Bad Godesberg zu besuchen." Und die Besucher schienen sehr spendabel zu sein.

Dauernd hörte man beispielsweise am Theaterplatz eine Rassel - Luca Liebich sowie Moritz und Uwe Beth freuten sich dann mit ihrer Crew am eigens für den letzten Ansturm ergänzten Glühweinstand über kleine und große Trinkgelder. Der rote Dornfelder und der weiße Riesling, die als Glühwein zubereitet wurden, stammten übrigens von der Mosel, wie Moritz Beth erläuterte. "Den alkoholfreien Apfelpunsch haben wir mit Äpfeln aus dem Hunsrück hergestellt" ergänzte er.

Letztmalig zum Nikolausmarkt-Geschehen in diesem Jahr wurde an den Nachbarständen eine Fülle von ausgewählten Spezialitäten und Köstlichkeiten in der Fußgängerzone zwischen Fronhofer Galerie und Theaterplatz angeboten. Kunsthandwerk und kulinarische Vielfalt lockten zum Verweilen ein.

Die Bühne am Fronhof war allerdings schon abgebaut und gegen 22 Uhr endete der Nikolausmarkt 2018. Die Godesberger Weihnachtskrippe bleibt noch über den Jahreswechsel hinaus einer der Anziehungspunkte in der City. Deren Platzierung und Beleuchtung könnte übrigens besser sein, kritisierte eine GA-Leserin gegenüber der Redaktion. "Sie sollte als Attraktion auf der Mitte des Theaterplatzes stehen", meint sie. (scv)

BAD GODESBERG. Die vier Weihnachtskonzerte der Otto-Kühne-Schule waren ein voller Erfolg. Insgesamt 800 Zuschauer waren beim musikalischen Höhepunkt des Schuljahres dabei. Rund 250 Schüler stellten ihr Können unter Beweis, und zwar im großen Orchester und in vier Chören.

Am Montagabend begann der Unterstufenchor unter der Leitung von Anne Meyer-Seeßelberg, es folgte der Jungenchor mit Dietrich Thomas. Der Mädchenchor der Mittelstufe rundete unter der Leitung von Alexandra Thomas das Konzert mit festlichen Liedern zur Winter- und Weihnachtszeit ab. Am zweiten Abend stand zunächst der Oberstufenchor auf der Bühne, im Anschluss sorgte das Orchester unter Leitung von Katharina Stücker für Begeisterung. Der Oberstufenchor tritt im März unter der Leitung von Dorothea Bade, Dietrich und Alexandra Thomas erneut auf. (fki)