Chronologie zum Fall Niklas P.

Neben den vielen Trauerbegundungen und der großen Anteilnahme in Bad Godesberg sowie den laufenden Ermittlungen der Polizei hat sich die FAZ mit den Auswirkungen in der Stadt beschäftigt. Dazu Pfarrer Wolfgang Picken : "„Niklas’ Tod ist eine Zäsur. Nichts ist mehr wie es vorher war.“ Sein Tod sei die Spitze einer schon seit langem in Bad Godesberg feststellbaren Eskalation der Gewalt, sagt der katholische Geistliche. [...] Jetzt muss gehandelt werden, sonst wird es zu erheblichen Protesten in der Bevölkerung und möglicherweise auch zu einer Radikalisierung in Bad Godesberg kommen.“