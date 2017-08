Vorfall im Rüngsdorfer Freibad

Rüngsdorf. Am Montagnachmittag kam es im Rüngsdorfer Freibad zu einem versuchten Diebstahl. Ein 24-Jähriger wollte die Tasche eines anderen Gastes stehlen, Badegäste beobachteten jedoch den Vorgang und riefen den Bademeister zu Hilfe.

Von Peter Gassner, 08.08.2017

Zwei aufmerksame junge Männer haben am Montagnachmittag in Rüngsdorf den Diebstahl einer Tasche verhindert, berichtete die Bonner Polizei am Dienstag. Im Rüngsdorfer Freibad hatten sie gegen 17 Uhr einen 24-Jährigen beobachtet, der die Tasche eines Badegastes, der sich zu diesem Zeitpunkt im Schwimmbecken befand, an sich nahm und versteckte.

Die Zeugen informierten daraufhin sofort den Bademeister, der den Verdächtigen und die Tasche bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 24-jährige Verdächtige unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand. Der Mann wurde auf richterliche Anordnung ins Polizeipräsidium gebracht. Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Strafverfahrens wurde er am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.