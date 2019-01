Eine defekte Bahn hat am Mittwochmorgen für Verzögerungen auf der Strecke der Linie 16 in Bonn gesorgt. (Symbolbild)

Bad Godesberg. Eine defekte Bahn hat am Mittwochmorgen für Verzögerungen auf der Strecke der Linie 16 in Bonn gesorgt. Sie war nicht mehr angesprungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.01.2019

An der Haltestelle "Heussallee" hat eine KVB-Bahn für rund 45 Minuten die Gleise blockiert. Der sogenannte Schadzug war auf der Strecke der Linie 16 in Richtung Bad Godesberg unterwegs. An der Haltestelle sprang er nicht mehr an.

Schadzug hat die Strecke geräumt. Unsere Bahnen rollen langsam wieder an. Es kommt aber weiterhin noch zu Verspätungen. ek (10:24) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 30. Januar 2019

Wie eine Sprecherin der Stadtwerke Bonn mitteilte, sei die Bahn mittlerweile auf ein Abstellgleis bewegt und aus dem Linienverkehr gezogen worden. Derzeit kommt es auf der Strecke noch zu Verzögerungen. Bald sollen die Bahnen aber wieder im gewohnten Takt fahren.