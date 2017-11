So gesehen zum Baum im Villenviertel

Bad Godesberg. GA-Leserin Eva Rindermann hatte bei einem Spaziergang im Villenviertel eine Begegnung mit einem „Mädchen“, das einen Baum umarmt.

Von Dennis Sennekamp, 29.11.2017

Im Internet gibt es ganze Sammlungen von Bildern, auf denen simple Alltagsgegenstände ein Gesicht zu haben scheinen. Hier finden sich unter anderem Bilder von Schokocroissants, die vom richtigen Winkel aus betrachtet aussehen wie die Gesichter von Faultieren.

Oder aber Kleiderhaken, die mit ein bisschen Fantasie und einer gehörigen Portion Humor kampflustig dreinblickenden Oktopussen ähneln. „Sicher Hunderte Male bin ich in meinem Leben schon an diesem Baum in meiner Nachbarschaft vorbeigelaufen“, erzählt GA-Leserin Eva Rindermann. „Doch neulich blieb ich bei einem Spaziergang wie angewurzelt stehen, als ich das kleine Mädchen entdeckte.“

Laut Rindermann sehe es für sie aus, als hätte der breit gewachsene Stamm am Arndtplatz die Figur eines Mädchens geformt. „Vielleicht zählt es immer noch, nach vielen, vielen Jahren des Versteckspiels und ist dabei irgendwann eins mit dem Baum geworden. Fakt ist, ich werde den Baum nie wieder mit anderen Augen betrachten können und er rührt mich“, so Rindermann.