Personalengpass

Rüngsdorf. In mehreren Stellen in der Stadt quellen nach dem Wochenende Altglascontainer über. Dies liegt an einem personellen Engpass bei Remondis Bonn.

Nach dem Wochenende quellen an einigen Stellen in der Stadt die Altglascontainer über, sodass vielen Leuten nichts anderes übrig blieb, die Flaschen davor abzustellen.

Zu sehen ist dies beispielsweise in Höhe des Friedhofs an der Konstantinstraße oder auch an der Argelanderstraße in Poppelsdorf. Die süßen Reste von Wein oder Limonade locken dabei besonders viele Wespen an. Bedingt durch die Urlaubszeit haben man einen personellen Engpass gehabt, sagt Nicolas Müller, Niederlassungsleiter bei Remondis Bonn. Dann sei auch noch ein Kollege krank geworden. „Wir sind mit Hochdruck dabei, alles wegzuräumen.“

Zuerst würden die Container in der Stadt geleert, wo sich Bürger gemeldet haben. „Bis Ende der Woche dürfte wieder Normalität herrschen“, sagt Müller.