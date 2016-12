Krippenspiel in Bonn-Hochkreuz

Die Kinder freuen sich auf die Aufführung an Heiligabend: das Krippenspiel-Ensemble mit Engelchen Lola (vorne Mitte).

11.12.2016 Hochkreuz. Eine Premiere im doppelten Sinne fand in der Heilig- Kreuz-Kirche statt. Pastoralreferent Joachim Klopfer, der seine Stelle im Sommer angetreten hat, begann die erste Probe seines ersten Krippenspiels im Hochkreuzviertel.

Seiner Ankündigung in den Pfarrnachrichten waren 25 Mädchen und Jungen gefolgt, die gern eine Rolle in der Weihnachtsgeschichte übernehmen wollten. Einige von ihnen waren schon „alte Hasen“ und beantworteten selbstbewusst Klopfers Fragen danach, was beim letzten Mal wie gelaufen war.

Mit unverkennbar schwäbischem Akzent bat der neue Pastoralreferent Eltern und Kinder um Verständnis und Mithilfe. „In Stuttgart habe ich schon viele Krippenspiele gemacht“, so Klopfer, „aber da haben die Mütter alles übernommen.“

Jetzt musste er erstmals alles selbst in die Hand nehmen, was jedoch zu seiner Erleichterung sehr gut lief; auch dank tatkräftiger Unterstützung vieler Eltern. Ein Vater fungierte als Münzwerfer, um eine möglichst faire Auswahl bei Mehrfachbewerbungen auf eine Rolle zu gewährleisten, derweil einige Mütter schon mal den Kostümfundus sichteten.

Für Ambrus (7) stand von Anfang an fest, welche Rolle er übernehmen wollte: „Ich bin der Stadtwächter.“ Er war mit seiner Mutter schon etwas früher in die Kirche gekommen und hatte sich zielgerichtet sein Kostüm aus der Kleiderkiste gezogen.

Auch die Augen des jüngsten Ensemblemitglieds Lola (3) leuchteten, als sie einer von sieben Engeln wurde. Bei der Frage danach, wer den Josef spielt, schnellte nur ein Arm hoch, und zwar der von Christian (7), der diese Rolle schon im vergangenen Jahr übernommen hatte.

Bei Maria wurde es schwieriger, da sich gleich drei Mädchen für die beliebte Hauptrolle bewarben. Das „Münzglück“ fiel auf Carlotta (7). Auch sie war schon 2015 mit dabei. „Da war ich ein Schaf“, berichtet sie, während Papa Felix Peckert sich immer wieder bemüht, ihren blauen Umhang zu fixieren. „Und jetzt bin ich ganz offenbar das Schaf“, sagt er schmunzelnd.

Für Carlotta geht mit ihrer Rolle als Maria ein weiterer Traum in Erfüllung, nachdem sie im Oktober auf der Pilgerfahrt mit Papa Felix in Rom gemeinsam mit ihrem Bruder Jonathan überraschend vom Papst gesegnet und mit dem Papamobil zur Generalaudienz gefahren worden war (der GA berichtete). Das verschaffte der Siebenjährigen auch einen TV-Auftritt beim RTL-Jahresrückblick.

Um bei möglichst vielen Kindern den Wunsch nach einer Textrolle zu erfüllen, handelte Klopfer pragmatisch und teilte bei den Hirten den Text einfach unter den Anwärtern auf. „Bis zum nächsten Mal müsst ihr mit Mama, Papa oder euren Geschwistern üben“, gab er dem Ensemble mit auf den Weg.

Es wird noch zwei weitere Proben und eine Generalprobe geben. Dann findet die Krippenspielaufführung unter musikalischer Begleitung von Kinder und Spatzenchor im Rahmen des Kindergottesdienstes an Heiligabend um 16 Uhr in der Kirche Heilig Kreuz, Cheruskerstraße, statt. (Martina Sondermann)