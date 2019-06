Bad Godesberg. Die Bauarbeiten am Godesberger Tunnel wurden von der rhein- zur bergseitigen Röhre verlagert und der Verkehr neu geregelt. Am Samstagmittag war der Röhrenwechsel vollzogen - jedoch nicht ohne Probleme.

Von Stefan Knopp, 30.06.2019

Die Sanierung des Godesberger Tunnels schreitet voran, das kann man jetzt daran erkennen, dass die Verkehrsführung geändert wurde: Mit der rheinseitigen Röhre ist man fertig, von Freitag auf Samstag wurde sie wieder freigegeben und stattdessen die bergseitige Durchfahrt abgesperrt. Das Konzept bleibt gleich: Beide Fahrtrichtungen teilen sich die befahrbare Tunnelröhre mit einer kleinen Trennmauer und wie gehabt Tempo 30.

Am Samstagmittag war der Röhrenwechsel vollzogen, freie Fahrt. Bis dahin suchten sich viele Autofahrer einen Weg durch die Godesbeger Innenstadt. Und stellten fest, dass sie nicht mehr durch den Kurztunnel auf die B9 wechseln konnten: Der ist in dieser Richtung gesperrt, in der Gegenrichtung weiter befahrbar. Wer bis zum voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten Anfang 2020 auf die Godesberger Straße Richtung Bonn will, muss bis zur Hochkreuzallee weiterfahren.

An der Kreuzung B9 und Wurzerstraße – aus der man aktuell nicht nach links abbiegen kann – sind die Markierungen für die Einfahrt in den rheinseitigen Tunnel trotz Schilderwald eindeutig, dort kam es am Samstagnachmittag nicht zu nennenswerten Problemen. Das gilt auch für das Südportal auf Höhe der Hans-Böckler-Allee. Gesperrt ist die Tunneleinfahrt an der Friedrichallee,

Spannend war es an der Kreuzung Koblenzer Straße und Theodor-Heuss-Straße. Dort kommt der Tunnelverkehr heraus. Fußgänger müssen, wie auch schon vorher, drei Fahrbahnen kreuzen, um auf die andere Seite der Koblenzer Straße zu gelangen. Mit einer Ampelanlage soll der Verkehr geregelt sein – aber die blinkte am Samstag nur gelb, und das führte zu vorsichtiger Anarchie bei den Autofahrern. Sprich, jeder bestimmte selbst, wie er sich an dieser Kreuzung verhält.

Einige bestimmten die Koblenzer Straße zur Vorfahrtstraße. Andere versuchten es mit Rechts vor Links, was mit hektischem Gehupe hinter ihnen quittiert wurde. Und ein Lastwagenfahrer, der aus dem Tunnel kam, beschloss, dass er Vorfahrt hatte, und nutzte eine kleine Lücke im Querverkehr, um einfach loszufahren und alle anderen auszubremsen. Polizeiwagen kreuzten die Stelle zwar immer wieder, aber niemand stieg aus, um den Verkehr zu regeln.

Am Samstagnachmittag funktionierte das noch irgendwie, ohne dass es zu Blechschäden kam. Bis Montagmorgen sollte die Baustellenampel aber funktionieren. Denn im Berufsverkehr wird dort sonst das Chaos ausbrechen.