Azubi-Speed-Dating in Bad Godesberg

Diese Teilnehmerin des Azubi-Speed-Datings in der Stadthalle hat am Tisch des Arbeiter-Samariter-Bunds Platz genommen.

Bad Godesberg. 117 Betriebe beteiligen sich am Azubi-Speed-Dating in der Stadthalle. Am 14. März gibt es an gleicher Stelle die Lehrstellenbörse. Ausbildungsjahr startet am 1. Oktober.

Von Eva Kunkel, 27.02.2019

Noch einmal Hände schütteln und Felice Recktenwald atmete erleichtert auf. Der 20-Jährige hatte sein erstes Gespräch beim Azubi-Speed-Dating in der Stadthalle Bad Godesberg. Seit seinem Fachabitur im vergangenen Sommer sucht er einen Ausbildungsplatz zum Industriekaufmann oder Kaufmann im Groß- und Außenhandel.

Bei der Messe nun lief es gut für ihn: Er konnte den Betrieb überzeugen und wurde eingeladen, sich erneut zu melden. 117 Ausbildungsbetriebe waren in diesem Jahr mit einem Stand vertreten. In kurzen Kennenlerngesprächen stellten sich Arbeitgeber und Bewerber im Schnellverfahren einander vor. Machte es bei beiden Klick, tauschten sie Bewerbungsunterlagen und Visitenkarten.

Die Sympathie entscheidet mit

Organisiert wurde die Messe diesmal gemeinsam von der Agentur für Arbeit Bonn, der Handwerkskammer zu Köln (HWK) und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg. „Die Entscheidung für oder gegeneinander fällt nicht aufgrund von Formalien, sondern gegenseitiger Sympathie. Darum ist das Speed-Dating so ein tolles Format“, sagte Jürgen Hindenberg, Geschäftsführer Berufsbildung und Fachkräftesicherung der IHK Bonn/Rhein-Sieg.

Wer im Gespräch mit dem Ausbildungsbetrieb überzeugen konnte, bekam am Ende einen Recall-Zettel und damit fast schon eine Zusage für einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz. Viele Bewerber würden gleich mit mehreren Zetteln nach Hause gehen und könnten dann wählen, erzählte Hindenberg. In sechs Zonen waren Betriebe aus Branchen wie Industrie, Gesundheit, Hotel, Tourismus, Handwerk oder dem Einzelhandel vertreten. Darunter große Ketten wie Aldi oder Maritim, aber auch die Bonner Organisation Engagement Global und Rheinland Akustik.

In den Unternehmen stehe ein Generationenwechsel bevor und Bereiche wie das Handwerk würden boomen, sagte Roberto Lepore, Abteilungsleiter Nachwuchssicherung bei der HWK. Derzeit verzeichne man in der Branche wieder ein Plus an abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Doch noch immer seien viele Berufe und Betriebe nicht bekannt genug: „Gerade kleinere Betriebe unterstützen wir deshalb beim Marketing. Es gibt tolle Berufe, in denen die jungen Leute richtig durchstarten können“, erzählte Lepore.

Wer beim Azubi-Speed-Dating nicht fündig wurde, kann es am 14. März von 13 bis 17 Uhr noch mal in der Stadthalle bei der Lehrstellenbörse versuchen. „Keiner soll hier mit einer Enttäuschung hinausgehen. Es gibt für jeden immer eine Möglichkeit“, sagte Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn. Das Ausbildungsjahr startet am 1. Oktober 2019.