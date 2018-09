Baguettes, Croissants und Törtchen

Rüngsdorf. Bis vor Kurzem stand im ehemaligen Drogeriemarkt in Rüngsdorf noch das Inventar. Jetzt landet es auf dem Müll.

Sechs Jahre lang stand das ehemalige Schlecker-Geschäft am Römerplatz leer. Das Inventar war die ganze Zeit über aber noch vorhanden. An den beiden alten Kassen lagen die „Geschlossen“-Schilder auf dem Warenband. Eine Werbung wies daraufhin, das mehr als 500 Babyartikel gerade im Preis gesenkt wurden.

Besondere Fundstücke sind die beiden blauen Röhrenfernseher, die die Kunden früher in Dauerschleife mit Werbung berieselten. Ein Schild in der Ecke machte das Personal auf die Kundenpolitik aufmerksam, die Käufer sollten zufrieden sein und deshalb höflich behandelt werden. All die Sachen kamen nun auf den Müll, denn bald soll in das Ladenlokal wieder Leben einkehren. Eigentümer Achim Carl von Delta Immobilien hatte sich noch ein Foto von Anton und Christa Schlecker mit ins Büro genommen, die früher in jeder Filiale der Drogeriekette hingen.

„Wir sind froh, dass sich da was tut“, sagt Carl. Der Voreigentümer habe nie eine gastronomische Nutzung gewollt, das soll sich nun ändern. „Die Nutzungsänderung ist grundsätzlich zugesagt, fehlt noch der ein oder andere Brandschutznachweis“, so Carl. Er hat auch schon eine Mieterin aus Wachtberg, die voraussichtlich im November am Kreisverkehr eine französische Bäckerei mit Café eröffnen will. Es sei ein eigenständiges Unternehmen, keine Kette, verrät sie schon.

Im Angebot sollen Baguettes, Croissants, Törtchen und einiges mehr sein. Nach dem Bau des Kreisverkehrs hat sich am Römerplatz einiges verändert, er hat vor allem mehr Aufenthaltsqualität erhalten.