Missionszentrale in Pennenfeld

PENNENFELD. Zum 50. Geburtstag der Zentrale des Ordens erscheint ein Buch. Im April hat Papst Franziskus ein handsigniertes Bild daraus erhalten.

Von Martina Sondermann, 30.07.2019

Zum 50. Geburtstag hat sich die Missionszentrale der Franziskaner (MZF) ein ganz besonderes Geschenk gemacht: ein Wimmelbuch. Damit hat die MZF auch den Papst beglückt.

Offiziell ist das Buch im Juni erschienen. Auf fünf Doppelseiten veranschaulicht es, wo und wie die Mitglieder der franziskanischen Familie sich weltweit für notleidende und hilfsbedürftige Menschen engagieren. „Die liebevoll gezeichneten Bilder geben einen authentischen Blick hinter die Kulissen der Missionszentrale“, erklärt Leiter Pater Matthias Maier, „und machen unsere Arbeit sowie das Alltagsleben der Menschen vor Ort für große und kleine Leser greifbar.“

Illustrator Heiko Wrusch, der bereits eine Vielzahl von Bilderbüchern für den J.P. Bachem Verlag gestaltet hat, schickt Wimmelbuchfans erneut auf die typische Entdeckungsreise durch prallgefüllte Buchseiten. Auf deren Titel ist neben der berühmten Christus-Statue in Rio de Janeiro auch die hiesige Godesburg zu sehen.

Betrachter des farbenfrohen Wimmelbuchs „Mein Hilfswerk“, das mit seinen dicken Pappseiten bereits für Kinder ab drei Jahren geeignet ist, lernen auf der ersten Doppelseite die in Pennenfeld beheimatete Missionszentrale kennen, von wo aus die Projekte in der ganzen Welt gesteuert werden. „Auf den weiteren Seiten folgt dann eine Vielzahl von Beispielen wie der Brunnenbau in Afrika oder die Arbeit mit und für südamerikanische Straßenkinder“, sagt Pater Matthias Maier. Die Rückseite zeigt anhand von sechs Schwestern und Brüdern des Franziskanerordens, wo diese auf der Welt konkret helfen. So bringt Schwester Anthonia, die Grundschullehrerin ist, im südindischen Chennai ihren Schülern Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Bruder Agus zeigt als Bio-landwirt seinen Nachbarn, wie man Honig herstellt. „Diese Figuren können die Kinder natürlich alle auch im Buch entdecken“, so der MZF-Leiter.

Einsatz für Menschen in über 70 Ländern

Die Illustrationen von Heiko Wrusch begeisterten auch Papst Franziskus bei einer Privataudienz im April. MZF-Präsident Pater Matthias Maier überreichte dem Kirchenoberhaupt ein handsigniertes Wimmelbild aus dem Buch, das die Projekte in Südamerika zeigt – der Heimat des Papstes. Der Papst würdigte das Engagement des internationalen Hilfswerks. „Es ist schön, wie ihr euch als Gemeinschaft von Ordensbrüdern und engagierten Laien an alle Menschen guten Willens wendet“, sagte Franziskus, „um sie zu motivieren, den Armen, den Bedürftigen und an den Rand Gedrängten auf der ganzen Welt zu einer besseren Zukunft zu verhelfen.“

Seit 1969 setzt sich die Missionszentrale mit rund 17.000 Projekten für die Menschen in über 70 Ländern ein. Das spendenfinanzierte Hilfswerk mit Sitz in Pennenfeld feiert sein diesjähriges Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Darunter sind ein wissenschaftliches Symposium, Vorträge zu franziskanischen Themen, die Wanderausstellung „In Franziskus Fußstapfen“, der Jugendfranziskustag, eine Privataudienz beim Papst sowie die am 6. September anstehende große Jubiläumsfeier in der Godesberger Stadthalle. Zu der wird unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erwartet.

Am Samstag, 7. September, laden die aus den Krisenregionen der Welt angereisten Franziskanerinnen und Franziskaner alle Godesberger zu einer großen Friedensaktion ein, um gemeinsam ein Zeichen der Verbundenheit mit den Mitmenschen zu setzen, die tagtäglich mit kriegerischer Gewalt konfrontiert werden. Am Sonntag, 8. September, findet dann ein abschließender Festgottesdienst mit Agape in der Kirche St. Marien statt.

Das Wimmelbuch „Mein Hilfswerk – Die Missionszentrale der Franziskaner“ mit Illustrationen von Heiko Wrusch ist im Kölner J.P. Bachem Verlag erschienen und kostet 14,95 Euro; erhältlich im Webshop unter MFZ-Shop.org und im Buchhandel.