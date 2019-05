BONN-MEHLEM. Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag in die Rolandswerther Straße nach Bonn-Mehlem ausgerückt. Dort brannte eine Mülltonne - einer Zeugin zufolge nicht zum ersten Mal.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.05.2019

Haben Kinder am Freitagnachmittag eine Mülltonne an einem Mehrfamilienhaus in der Rolandswerther Straße in Mehlem angezündet? Das zumindest vermutet eine Zeugin, die vor Ort berichtete, dass in der Straße schon öfter Mülltonnen gebrannt hätten. Nachbarn informierten die Bewohner des Hauses am Freitag rechtzeitig, sodass niemand durch die direkt am Haus stehende brennende Mülltonne zu Schaden kam. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.