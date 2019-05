Feuerwehreinsatz in Bonn

In Bad Godesberg brannte eine Abstellkammer.

Bad Godesberg. In einem Mehrfamilienhaus in Bad Godesberg hat am späten Mittwochabend eine Abstellkammer gebrannt. Die Straße "Villichgasse" musste für den Einsatz der Feuerwehr komplett gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.05.2019

Eine brennende Abstellkammer hat am späten Mittwochabend gegen 21.20 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Bad Godesberg ausgelöst. Der kleine Raum hatte im zweiten Obergeschoss eines Geschäfts- und Wohnhauses Feuer gefangen.

Mehrere Feuerwehrleute gingen mit Atemschutzmasken in das Gebäude und löschten den Brand. Die Straße "Villichgasse" wurde während des Einsatzes gesperrt. Weshalb es zum Brand kam, ist bislang noch ungeklärt. Von den Bewohnern wurde niemand verletzt.