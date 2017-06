Botschaftsleerstände in Bad Godesberg

27.06.2017

Mit dem bevorstehenden Verkauf der syrischen Botschaft wird die Liste der Länder, die immer noch über alte Botschaftsimmobilien in Bad Godesberg verfügen, wieder einmal ein bisschen kürzer. Angeführt wird sie vom Iran und Südafrika, die ihre Botschaften und Residenzen bis heute nicht verkauft haben. Der Iran mit seiner Botschaft an der Godesberger Allee 133 und der Residenz in der Elfstraße 40 in Muffendorf, Südafrika mit der Botschaft Auf der Hostert 3 in Plittersdorf und der Residenz in der Rüdigerstraße 20 in Mehlem. Außerdem stehen die Botschaften folgender Länder immer noch leer: Ungarn (Plittersdorf), Jugoslawien (Mehlem), Nepal (Mehlem), Nigeria (Mehlem) und Somalia (Villenviertel). Die ehemalige Botschaft von Algerien an der Rheinallee, die nach dem Umzug nach Berlin zum Generalkonsulat umgewandelt wurde, steht seit zweieinhalb Jahren zum Verkauf.