Reichspogromnacht und Martinszug

Bad Godesberg. Schüler ziehen am 9. November mit Laternen durch die Straßen - aus Sicht eines Anwohners pietätlos. Schließlich handele es sich um den Gedenktag der Reichspogromnacht.

Kinder ziehen mit ihren Laternen durch die Straßen und nebenan wird der Opfer der Reichspogromnacht gedacht. Einem Anwohner fehlt dafür das Verständnis: Es sei eine außerordentliche Pietätlosigkeit an dem Tag, an dem an brennende Synagogen und durch die Straßen gejagte Menschen gedacht werde, dass Schüler mit Laternen, Kerzen und Fackeln durch die Straßen zögen und Lieder trällerten. Er nennt konkret den Martinszug der Paul-Klee-Schule am Donnerstag.

Er sei ein Nachkomme von Angehörigen, die in deutschen Konzentrationslagern zu Tode gefoltert wurden und am 9. November 1938 bei den gewaltsamen Übergriffen ihrer Identität, ihrer Heimat sowie ihres Besitzes beraubt wurden, sagt der Anwohner. Er hat an Schulamtsleiter Hubert Zelmanski geschrieben und verlangt Änderungen fürs nächste Jahr.

„Die Martinszüge organisieren die Schulen eigenständig in Absprache mit den Bezirksverwaltungsstellen“, heißt es beim Schulamt. Generell plädiere man für ein Nebeneinander. „Wenn das aber nicht möglich sein sollte, kann das Schulamt den Grundschulen den Hinweis geben, die Gedenkveranstaltungen in der Zukunft bei der Planung der Martinszüge zu berücksichtigen.“ In der Paul-Klee-Schule war am Freitagnachmittag niemand mehr zu erreichen.