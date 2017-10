Ausfälle durch Mittelspannungsstörungen

Mehlem. In großen Teilen von Bonn-Mehlem, Lannesdorf und Heiderhof ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. Grund waren zwei Mittelspannungsstörungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.10.2017

Viele Bonner saßen am Sonntagabend im Dunkeln. In großen Teilen von Mehlem und auch Lannesdorf ist gegen 19.20 Uhr der Strom ausgefallen, wie Veronika John, Sprecherin der Stadtwerke Bonn, mitteilte. Auch der Ortsteil Heiderhof war zum Teil betroffen. Twitter-Nutzer berichteten zudem von flackernden Lampen durch Stromschwankungen.

Grund für den Ausfall seien zwei Mittelspannungsstörungen. Die Stadtwerke schickten nach dem Ausfall ein Team los, um den Schaden zu beheben. Gegen 21 Uhr gab es auf dem Heiderhof nach Angaben von John wieder Strom. Kurze Zeit später brannte auch in den anderen Stadtteilen wieder das Licht: In Melhlem und in Lannesdorf konnte die Stromversorgung gegen 21.15 Uhr wieder hergestellt werden, so die Sprecherin.

Was genau die Störungen verursachte, ist noch unklar. Die genaue Ursache werde nun untersucht, erklärte John.