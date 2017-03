Kirmes in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Neun Tage lang machen die Schausteller beim Frühlingsfest an der Rigal'schen Wiese Station. Am Mittwoch gibt es einen Familientag mit ermäßigten Preisen.

Von Michael Wenzel, 27.03.2017

„Hierher kommen auch Leute aus Bonn, um sich ein paar schöne Stunden zu machen“, freute sich Hillevi Burmester, stellvertretende Bad Godesberger Bezirksbürgermeisterin, kurz bevor sie am Samstagabend einen ersten Versuch unternahm, das fünfte „Bad Godesberger Frühlingsfest“ an der Rigal'schen Wiese mit einem Fassanstich zu eröffnen. Dass das erst nach drei Versuchen gelang, war allerdings eher einem fragilen Hammer als der Ungeschicklichkeit Burmesters zu verdanken.

Entspannt war auch die Stimmung der Veranstalter von der „Bonner Veranstaltungs-ArGe“, die die Frühlingskirmes seit der Erstauflage im Jahr 2013 auf die Beine stellen. „Diese Kirmes wird immer sehr gut angenommen.Und das Wetter passt bestens dazu“, sagte Mitveranstalter August Kipp. „Vergangenes Jahr hatten wir allerdings von fünf Tagen drei Tage Regen“, erinnerte sich Kompagnon Peter Barth.

In diesem Jahr können die Schausteller insgesamt neun Tage, bis einschließlich Sonntag, 2. April, auf der Riga Station machen. Laut Kipp hat die Länge der Kirmes etwas mit der Belegung der Stadthalle zu tun: Je nach Veranstaltungsdichte muss der Parkplatz an der Riga frei bleiben. Für Kipp ist das Godesberger Frühlingsfest auf jeden Fall „die drittbeste Veranstaltung in Bonn“.

Detlev Ross, 56, Bad Godesberger und wohnhaft in unmittelbarer Nachbarschaft, kennt die Kirmes seit seiner Jugend. „Ich vermisse allerdings in diesem Jahr den kleinen Biergarten.“ Doch er kann sich freuen: Im nächsten Jahr wird es den Biergarten wieder geben, versprach Kipp. Ansonsten war kein Unmut zu spüren. „Mir gefallen die vielen fröhlichen Gesichter in Verbindung mit dem tollen Wetter ausgesprochen gut“, meinte etwa Franz Bechtler aus Bad Godesberg. Und Birgit Schallenberg, Schatzmeisterin von Bad Godesberg Stadtmarketing, wollte am Wochenende gleich mehrmals mit ihren Patenkindern vorbeischauen.

Bis zum 2. April erwartet große und kleine Besucher des von den Veranstaltern propagierten „Familienvolksfestes“ eine Vielzahl von Attraktionen. Die Kirmes präsentiert sich mit rund 25 Geschäften, darunter der beliebte Autoskooter, ein Break-Dance, ein Musikexpress und der Blower als Neuheit. Ein echtes Highlight ist für August Kipp die „56 Richter Orgel“, die Ende des 18. Jahrhunderts gebaut wurde und seit mehr 100 Jahren im Besitz der Familie Kipp ist. Sie steht das erste Mal in Bad Godesberg und macht mit Märschen und bekannten Melodien durchgehend auf sich aufmerksam. „Mit insgesamt acht Notenkästen im Maschinenraum wird's da nie langweilig“, freute sich Kipp. Für große und kleine Kinder gibt es viele Gelegenheiten zum Fahren und Spielen: Kinder-Acht-Schleife, Kinderkarussell oder Pressflieger für die Pänz gehören genauso dazu wie die klassischen Kirmesangebote à la Verlosung, Ball- und Pfeilwerfen.

Geöffnet ist die Frühlingskirmes bis Samstag täglich von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Am Mittwoch, 29.März, gibt es einen Familientag mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften.