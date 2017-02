Termine in Bad Godesberg

08.02.2017 Bad Godesberg. Der Verein Stadtmarketing hat für 2017 wieder einiges Auf die Beine gestellt. So soll es zum Beispiel erstmals einen Nachtflohmarkt geben. Allerdings: Dieses Jahr gibt es wie angekündigt keine Godema.

Zehn Trödelmärkte, zwei Stoffmärkte, drei Großveranstaltungen und einen „Tag für die kleinen Godesberger“ stellt der Verein Bad Godesberg Stadtmarketing in diesem Jahr auf die Beine. Jetzt präsentierte er sein Jahresprogramm.

Los geht es am Sonntag, 12. März, mit dem ersten Flohmarkt in der Fußgängerzone. Bis Ende Oktober folgen dann neun weitere Trödelmärkte. Dazu gehört auch der Familien-Ferien-Flohmarkt am Sonntag, 30. Juli, auf dem Parkplatz an der Rigal'schen Wiese. Erstmals veranstaltet Stadtmarketing am Samstag, 26. August, einen Nachtflohmarkt auf dem Theaterplatz. Der Verein reagiert damit auf den Wunsch zahlreicher Bürger, die sich im Rahmen eines Workshops in der Volkshochschule im vergangenen Jahr dafür eingesetzt hatten.

Das erste große Event in der City findet am Samstag und Sonntag, 27./28. Mai statt. Dann wird die Biathlon „Auf-Schalke-Tour“ in Bad Godesberg Station machen. Zusammen mit den Godesberger Autotagen präsentiert sich das Mitmachevent dann als Arena mitten auf dem Theaterplatz. Die Veranstaltung bietet allen Neugierigen das fachlich betreute „Reinschnuppern“ in das Laser-Biathlonschießen mit original Biathlongewehren. Übrigens: Der Etappensieger tritt am 28. Dezember auf Schalke zum großen Finale gegen die Etappensieger aus anderen Tourstädten an und kämpft um den Titel des Tourchampions.

Rallye für Kinder

Wie in den vergangenen Jahren gehört ein Tag im Sommer den kleinen Godesbergern, die am Samstag, 1. Juli, wieder auf eine spannende Rallye durch die City geschickt werden. Fest im Terminkalender steht von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, auch wieder das Bad Godesberger Stadtfest, das unter anderem mit beliebten Coverbands für musikalische Unterhaltung sorgen wird. Und am 27. November startet der Nikolausmarkt. Kombiniert sind die Autotage/Biathlon „Auf-Schalke-Tour“, das Stadtfest und der Nikolausmarkt jeweils mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Am Sonntag, 14. Mai, sowie am Sonntag, 22. Oktober, präsentiert sich erneut der beliebte Stoff- und Tuchmarkt rund um Theaterplatz und Michaelshof.

Die Godema findet in diesem Jahr übrigens nicht statt. Der Verein Bad Godesberg Stadtmarketing hatte im vergangenen Jahr beschlossen, den Godesberger Frühjahrsmarkt nur noch alle zwei Jahre zu veranstalten.

(Cem Akalin)