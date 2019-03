Am Samstag stürzte ein Baum auf ein Haus in Bad Godesberg.

Bad Godesberg. Am Samstag kam in Bad Godesberg ein Baum ins Wanken und auf einem Haus zum Liegen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.03.2019

Am frühen Samstagabend kam in der Kronprinzenstraße in Bad Godesberg ein Baum ins Wanken und auf einem Haus zum Liegen. Derzeit sind dort 17 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Baum liegt derzeit noch auf dem Haus und die Feuerwehr muss noch entscheiden ob und wann dieser gefällt werden soll.

Die Straße im Villenviertel ist derzeit komplett gesperrt. Eine Entscheidung gibt es bislang noch nicht. Es kann sein, dass der Baum erst am Morgen bei besserer Sicht gefällt wird. Auch dies ist noch unklar.

Es sind drei Feuerwehrwagen mit Drehleiter und ein Polizeiwagen vor Ort im Einsatz.