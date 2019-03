An der Bahnstrecke zwischen Bonn und Mehlem gab es am Freitagabend einen Notarzteinsatz.

Bad Godesberg. Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Bahnstrecke zwischen Bonn und Mehlem derzeit gesperrt. In der Folge kommt es zu Verspätungen des RE5 und der RB30.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.03.2019

Die Bahnstrecke zwischen Bonn und Mehlem ist wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis am Freitagabend seit etwa 21 Uhr gesperrt. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall aus. Am späten Abend sprachen die Beamten jedoch von einem Suizid.

Die Züge warten aktuell in den Bahnhöfen. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Von der Sperrung der Bahnstrecke sind der RE5 und die RB30 betroffen. Die Sperrung dauert nach Angaben der Bahn voraussichtlich noch bis 22.45 Uhr an.

#RE5, #RB30 Notarzteinsatz am Gleis zw. #Bonn Hbf und #Bonn-Mehlem. Züge warten an Bahnhöfen. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen. Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. Streckensperrung bis ca. 22:45 Uhr. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) March 29, 2019

Weitere Informationen folgen...