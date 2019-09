Sensoren melden Störung

Bad Godesberg. Aufgrund einer Störung muss der Straßentunnel in Bad Godesberg am Donnerstagabend für zwei Stunden gesperrt werden. Das teilte die Stadt Bonn kurzfristig mit.

Von Sebastian Meltz, 12.09.2019

Der Tunnel in Bad Godesberg wird am Donnerstagabend ab 21 Uhr für etwa zwei Stunden in Fahrtrichtung Bonn komplett gesperrt. Wie die Stadt Bonn mitteilte, hätten zwei Sensoren, die die Luft im Tunnel überwachen, eine Störung gemeldet.

Die Lüftungsanlage funktioniere laut Angaben der Stadt zwar „einwandfrei“. Das Tiefbauamt werde dennoch die beiden Sensoren überprüfen und die Störung beseitigen. Dafür sei es notwendig, die Fahrspur in Richtung Bonn für den Autoverkehr zu sperren.