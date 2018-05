Dauerbaustelle ab Sommer

Die Einfahrt des Straßentunnels an der Friedrichallee: Im ersten Bauabschnitt wird der Verkehr aus dem Süden dort in die Röhre geleitet.

Bas Godesberg. In den Sommerferien beginnen die Nachrüstungen im Bad Godesberger Straßentunnel. Eineinhalb Jahre werden die Arbeiten dauern. Selbst Experten erwarten ein Verkehrschaos.

"Das gibt ein Mordschaos": Wenn es um das wohl komplizierteste Verkehrsprojekt der Stadt seit langem geht, beschönigt Tiefbauamtsleiter Peter Esch nichts. In den Sommerferien beginnt die aufwändige technische Nachrüstung des Bad Godesberger Straßentunnels, die gut anderthalb Jahre dauern wird. Für jeweils neun Monate muss dafür eine komplette Röhre gesperrt werden, in der daneben fahren die Autos dann im Gegenverkehr.

Die Planer haben lange überlegt, wie sie den Verkehr während der Bauphase leiten können. Dabei kam schnell heraus, dass eine Komplettsperrung des Tunnels nicht möglich ist. Das oberirdische Straßennetz mit seinen Ampeln würde all der Autos nicht Herr.

"Als der Tunnel 1999 in Betrieb genommen wurde, war er auf dem Stand der Technik -- auch bezüglich der Sicherheit und Entrauchung", sagt Esch. Doch die schweren Tunnelunfälle in den Alpen hätten gezeigt, dass es nicht reicht, Rauch nach althergebrachter Methode über seitliche Schlitze abzusaugen. Heute müssen Lüfter in der Decke her, von denen die Stadt nun für 7,5 Millionen Euro 30 Stück einsetzen lässt. 60 Prozent der Kosten übernehmen voraussichtlich Bund und Land.

Damit der Verkehr während der Bauzeit weiter durch den Tunnel fließen kann - dann mit Tempo 30 - müssen die Kreuzungen an den beiden Portalen umgebaut werden. Richtung Koblenz wird ab dem 23. Juli ein Fahrstreifen im Tunnel gesperrt, weil dann Arbeiten an Feuerlöschleitungen anstehen. Ab dem 4. August ist dann die rheinseitige Röhre für neun Monate geschlossen. Das Tiefbauamt rechnet damit, dass dann nicht nur die B9, sondern auch die Nebenrouten oft verstopft sein werden.