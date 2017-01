Stau in Mehlem

26.01.2017 MEHLEM. Die Kanalarbeiten in Mehlem sorgten am Donnerstag für lange Staus. Entwarnung gibt es nicht.

Viel Geduld mussten Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der B 9 bei Mehlem aufbringen. Und auch für die nächsten Tage kann das städtische Tiefbauamt keine Entwarnung geben. Der Grund sind abschließende Kanalarbeiten an Koblenzer und Drachenburgstraße. Schon vor einigen Tagen hatte die Stadt neuerliche Baustellen rund um den Mehlemer Bahnhof angekündigt. „Der geplante Beginn hat sich wegen des Dauerfrosts nur um ein paar Tage verschoben“, sagte Tiefbauamtschef Werner Esch.

Beide Richtungen der Mainzer und Remagener Straße (B 9) sind in Bahnhofsnähe nur einspurig befahrbar. Auch wenn die Arbeiten selbst mittels Inlinerverfahren – also unterirdisch – verlaufen. Erschwerend hinzu kommt, dass das Linksabbiegen von der Remagener Straße in die Drachenburgstraße untersagt werden musste. „Dies ließ sich leider nicht vermeiden, weil zwei Schächte einsturzgefährdet sind und aus Sicherheitsgründen dringend erneuert werden müssen.“ Diese Maßnahme dauere eine Woche; dann hofft Esch auf Entspannung in Sachen Stau.

Für Autofahrer heißt das: Von Remagen kommend sind auf der B9 die rechte Geradeausspur und der Linksabbieger in die Drachenburgstraße gesperrt. Wer sich aus Bonn nähert, hat ebenfalls mit Einspurigkeit zu kämpfen, kann aber den Linksabbieger nach Mehlem und den Rechtsabbieger zur Bahn nutzen. Von Mehlem aus geht es geradeaus nicht über die Bahn und vom Bahnübergang nicht nach rechts auf die B 9. (Silke Elbern)