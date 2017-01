Kurfürstenbad in Bad Godesberg

11.01.2017 Bad Godesberg. Die Unterschriftensammlung zur Erhaltung des Kurfürstenbades in Bad Godesberg ist formgerecht. Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Rat jedoch, das Bürgerbegehren in seiner Sondersitzung Ende Januar abzulehnen.

Die Verwaltung der Stadt Bonn hat die eingereichten Unterschriften der Bürgerinitiative "Kurfürstenbad bleibt" geprüft und für zulässig erklärt. In der kommenden Sondersitzung am 23. Januar entscheidet der Rat, ob er sich dem Bürgerbegehren anschließt und somit die Schließung des Kurfürstenbades in Bad Godesberg hinfällig wird. Folgt der Rat dem von der Verwaltung gegebenen Beschlussvorschlag und lehnt die Forderungen von "Kurfürstenbad bleibt" ab, kommt es zu einem Bürgerentscheid.

Ende November hatte die Bürgerinitiative eine Unterschriftensammlung mit über 13.000 Teilnehmern an die Stadt Bonn übergeben. Hintergrund ist die Erhaltung des Kurfürstenbades, dass aufgrund von Mängeln geschlossen werden soll (der General-Anzeiger berichtete). Als Folgelösung plant die Stadt eine Traglufthalle über dem Friesdorfer Freibad. Die Bürgerinitiative schlägt hingegen eine Instandsetzung des Kurfürstenbades vor, um den Schwimmbetrieb im Herbst dieses Jahres wieder aufnehmen zu können.

Hinter den Kulissen des Kurfürstenbades Foto: Benjamin Westhoff

(Britta Röös)