Unfall in Bad Godesberg

BAD GODESBERG. Ein Verkehrsunfall hat am Samstag in Bad Godesberg zwei Verletzte gefordert. Zwei Autos stießen im Bereich "Am Kurpark" und Kurfürstenallee frontal zusammen.

07.05.2017

Zwei Menschen sind am Samstag gegen 8.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bad Godesberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw die Straße "Am Kurpark" und beabsichtigte nach links in die Kurfürstenallee abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie allerdings eine vorfahrtberechtigte, entgegenkommende 17-jährige Autofahrerin, die ein begleitetes Fahren durchführte. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge frontal zusammen.

Der 49-jährige Beifahrer der 17-Jährigen erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste mit einem Krankenwagen in ein nahgelegenes Krankenhaus gefahren werden. Seine 17-jährige Tochter erlitt leichte Verletzungen.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro. (ga)