Unfall in Bonn-Plittersdorf

Bad Godesberg. Ein Unfall ausgangs des Bad Godesberger Straßentunnels hat am Samstagvormittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Fahrspuren in Richtung Innenstadt mussten zeitweise gesperrt werden.

11.02.2017

Wie die Polizei berichtet war gegen 11 Uhr eine 32-jährige Autofahrerin auf der Wurzerstraße in Richtung Bonn-Friesdorf unterwegs. An der Kreuzung zur Bundesstraße 9 missachtete sie nach ersten Ermittlungen die dortige Rotlicht zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß die Autofahrerin mit dem PKW einer 65-jährigen Frau zusammen, die die Bundesstraße aus dem Straßentunnel kommend in Richtung Innenstadt befuhr.

Durch den Aufprall wurde der Wagen der 32-Jährigen gegen mehrere Begrenzungspfähle geschleudert. Wie durch ein Wunder blieben die Fahrerin und die vier mitfahrenden Kinder unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf. 2.000 EUR geschätzt.

Zwei Fahrstreifen des Straßentunnels in nördlicher Richtung wurden nach dem Unfall gesperrt. In der Folge kam es zu Behinderungen des Verkehrs auf der Bundesstraße 9. Nach rund 30 Minuten hatten die Polizisten der Wache Bad Godesberg die Unfallstelle soweit geräumt, dass die Teilsperrung aufgehoben werden konnte. (ga)