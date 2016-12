Unfall in Mehlem

22.12.2016 BAD GODESBERG. Ein heftiger Zusammenstoß auf der Kreuzung Mainzer Straße/ Gunterstraße / Hagenstraße in Mehlen ging heute Morgen gegen 9.30 Uhr vergleichsweise glimpflich aus.

Laut Polizei vor Ort waren bei einem Abbiegevorgang zwei Autos kollidiert. Näheres war noch nicht bekannt. „Verletzt wurde niemand“, so der Beamte weiter. An den Unfallfahrzeugen entstand allerdings viel Blechs schaden, so dass beide Fahrzeuge

abgeschleppt werden mussten. Zu Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund des Verkehrs nicht. (Axel Vogel)